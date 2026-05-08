El hilo de Chajarí que desnudó a «Memeco»: Una banda que robó 3.000 autos y movió U$S 25 millones

La historia criminal de la región sumó un capítulo clave que conecta a Chajarí con una de las bandas de robacoches más grandes del país. Aquel 10 de julio de 2024, cuando la División Investigaciones de la Comisaría N°1 de Chajarí y Seguridad Vial interceptaron a un grupo sospechoso frente a la parrilla «El Aromito», nadie imaginaba que estaban cortando el suministro de una organización que movía más de 25 millones de dólares.

La investigación, liderada inicialmente por el Dr. Bruno Monzón y avalada por el Juez Gabriel Mautone, terminó con la detención de seis personas. Entre ellas cayó el cabecilla: Gabriel Iván «Memeco» Galván, quien hoy purga condena efectiva en la Unidad Penal de Gualeguay por encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Una industria del robo: 10 autos por día

La magnitud del «negocio» es escalofriante. Datos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires confirman que la banda de «Memeco» robaba un promedio de 10 vehículos diarios. Se estima que lograron «pasar» y vender en el exterior unos 3.000 rodados de alta gama.

La logística era profesional:

El robo: Se realizaba mayormente en el AMBA.

El «enfriamiento»: Gonzalo Rico, alias «El Misio» (también procesado tras caer en Chajarí), escondía los autos en galpones de La Matanza y General Rodríguez.

El traslado: «Pasadores» contratados llevaban los vehículos por la Ruta Nacional 14 hacia Paraguay, Brasil y Bolivia, donde se vendían enteros o se desguazaban.

El regreso de los autos robados a la Autovía 14

Tras meses de relativa calma luego del procesamiento de 15 integrantes de la banda por parte de la jueza federal Alicia Vence, la actividad parece haber resurgido.

Esta semana, un nuevo procedimiento encendió las alarmas. Un hombre mayor de edad fue detenido tras fugar de un control policial en Entre Ríos. Circulaba en una camioneta robada violentamente el lunes por la noche en City Bell, donde encañonaron a una mujer a la salida de un supermercado. Menos de 15 horas después del asalto, el vehículo ya estaba en el límite entre Entre Ríos y Corrientes.

El «pasador» novato

El nuevo detenido es un caso particular. Según fuentes de la investigación, el hombre no tiene antecedentes penales y sería su primera vez como «pasador» de la banda.

La causa se encuentra ahora en la Fiscalía de Mocoretá (Corrientes), curiosamente a cargo del Dr. Bruno Monzón, el mismo fiscal que inició la investigación original en Chajarí. El lunes se le tomará indagatoria bajo el cargo de «encubrimiento agravado». Aunque podría quedar en libertad por su falta de antecedentes, los investigadores siguen el rastro para determinar si la estructura de «Memeco» está intentando reorganizarse desde la cárcel.

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