El histórico piano del Odeón vuelve a brillar: concierto de revalorización en Concordia

Con más de 100 años de historia y un sonido exquisito que se mantiene intacto con el paso del tiempo, el emblemático instrumento regresa al escenario gracias a la iniciativa conjunta de reconocidos pianistas concordienses y la Fundación Odeón.

Un homenaje con grandes artistas

El espectáculo contará con la participación en vivo de los pianistas Daniel Ramírez, Esperanza Arigós, José Manuel Orge, Marcelo Coutinho y Pablo Kauffmann, quienes interpretarán obras solistas de diversos estilos.

Además, la gala incluirá invitados de lujo como Malvina Gutiérrez, Victoria Walls, Candela Orge, Marcelo Salvador y Marcos Gowda, enriqueciendo aún más la propuesta artística.

La presentación estará a cargo del periodista José Luis Almirón, quien guiará al público en este recorrido musical y emotivo.

Un piano con historia

La Sra. Teresita Miñones se encuentra recopilando el legado del instrumento y de los destacados músicos que lo ejecutaron desde 1948, año en que fue adquirido por Amigos del Arte para la ciudad de Concordia.

Este piano Steinway & Sons no solo es un tesoro musical, sino también un símbolo del patrimonio cultural concordiense.

Entradas

El valor de la entrada es de $10.000 y pueden adquirirse en el teatro o de manera online.