Lunes 6 de octubre de 2025
El histórico SUM “Horacio Malvicino” se transformó en la sala de las artes y dio inicio al ciclo cultural Clac

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, llevó adelante la presentación de la Sala de las Artes “Horacio Malvicino”, en la Casa de la Cultura (Urquiza 638).
El espacio, conocido durante años como SUM “Horacio Malvicino”, fue renovado con escenario, sistema de sonido e iluminación, lo que permite ampliar su uso y transformarlo en un ámbito ideal para distintas expresiones artísticas locales.

En este marco, se lanzó oficialmente CLAC – Cultura, Letras, Arte y Comunidad, un ciclo cultural abierto que busca generar un espacio de encuentro, participación y visibilidad para los artistas de Concordia.

“Con CLAC queremos que esta sala sea un lugar vivo, donde los artistas de nuestra ciudad puedan venir, mostrar su trabajo y compartirlo con el público. La cultura se construye colectivamente, y este espacio representa esa apertura que queremos promover desde la gestión”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto.

La jornada inaugural contó con la muestra de pintura “Estímulos”, integrada por las artistas Margarita Soto Frossard, Gabriela Tavella, Laura Fontan, Estela María Acland, Clara Oerlty, Nidia Galvani y Teresita Blasco, y una intervención musical a cargo de los profesores Mariano Sequeira, Matías Simonetti, Ariana Azol, Alan Céspedes y Lorena Cora, del área de Música de la Subsecretaría.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de octubre, invitando a toda la comunidad a recorrer la renovada Sala de las Artes “Horacio Malvicino” y disfrutar del talento de los artistas concordienses.

Estuvieron presentes el Director de Cultura Daniel Bogado y representantes de distintos sectores de la comunidad, acompañando este nuevo paso en el fortalecimiento del desarrollo artístico y cultural de Concordia.

“Queremos que CLAC se convierta en una puerta abierta para todos los artistas locales, un punto de encuentro que reúna la creatividad, la identidad y el talento que caracterizan a nuestra ciudad”, concluyó Gatto.

 