El histórico SUM “Horacio Malvicino” se transformó en la sala de las artes y dio inicio al ciclo cultural Clac

El espacio, conocido durante años como SUM “Horacio Malvicino”, fue renovado con escenario, sistema de sonido e iluminación, lo que permite ampliar su uso y transformarlo en un ámbito ideal para distintas expresiones artísticas locales.

En este marco, se lanzó oficialmente CLAC – Cultura, Letras, Arte y Comunidad, un ciclo cultural abierto que busca generar un espacio de encuentro, participación y visibilidad para los artistas de Concordia.

“Con CLAC queremos que esta sala sea un lugar vivo, donde los artistas de nuestra ciudad puedan venir, mostrar su trabajo y compartirlo con el público. La cultura se construye colectivamente, y este espacio representa esa apertura que queremos promover desde la gestión”, expresó el Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto.

La jornada inaugural contó con la muestra de pintura “Estímulos”, integrada por las artistas Margarita Soto Frossard, Gabriela Tavella, Laura Fontan, Estela María Acland, Clara Oerlty, Nidia Galvani y Teresita Blasco, y una intervención musical a cargo de los profesores Mariano Sequeira, Matías Simonetti, Ariana Azol, Alan Céspedes y Lorena Cora, del área de Música de la Subsecretaría.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de octubre, invitando a toda la comunidad a recorrer la renovada Sala de las Artes “Horacio Malvicino” y disfrutar del talento de los artistas concordienses.

Estuvieron presentes el Director de Cultura Daniel Bogado y representantes de distintos sectores de la comunidad, acompañando este nuevo paso en el fortalecimiento del desarrollo artístico y cultural de Concordia.

“Queremos que CLAC se convierta en una puerta abierta para todos los artistas locales, un punto de encuentro que reúna la creatividad, la identidad y el talento que caracterizan a nuestra ciudad”, concluyó Gatto.