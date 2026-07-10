El HLB avanza en la citricultura entrerriana: Federación concentra más de 80 establecimientos bajo un plan sanitario obligatorio

La citricultura entrerriana enfrenta uno de sus mayores desafíos sanitarios de los últimos años. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que más de 80 establecimientos citrícolas del departamento Federación se encuentran bajo un plan de trabajo obligatorio debido a la detección de casos positivos de Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más grave que afecta a los cítricos en el mundo.

Los datos surgen de un informe oficial firmado el pasado 8 de julio por el director del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, Néstor José Micheloud, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado bajo la Ley Nacional Nº 27.275.

Una enfermedad sin cura

El Huanglongbing, conocido por sus siglas HLB, es provocado por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus, que se transmite mediante plantas infectadas y a través del insecto vector Diaphorina citri, conocido como psílido asiático.

La enfermedad no tiene tratamiento ni cura. Una vez infectado, el árbol comienza un proceso irreversible de deterioro que culmina con su muerte en un período estimado de entre dos y tres años. En plantas jóvenes, el avance suele ser aún más rápido, impidiendo incluso que lleguen a producir frutos.

Federación, el departamento más comprometido

Como consecuencia de las detecciones registradas durante los últimos tres años, más de 80 establecimientos del departamento Federación deben cumplir obligatoriamente con un plan sanitario establecido por la Resolución SENASA Nº 596/2025.

Las medidas incluyen monitoreos permanentes, controles estrictos y la erradicación inmediata de los ejemplares infectados, tareas que deben ser ejecutadas y financiadas por los propios productores, bajo la supervisión técnica del organismo nacional.

En contraste, el informe destaca que el departamento Concordia permanece libre de la enfermedad, aunque continúa bajo un intenso monitoreo preventivo para evitar el ingreso del HLB.

Casi la mitad de las muestras vegetales dieron positivo

Los números oficiales reflejan la magnitud del problema.

Con datos actualizados al 26 de junio de 2026, el SENASA informó que en Entre Ríos se realizaron:

7.416 sitios monitoreados.

244 muestras analizadas entre material vegetal e insectos.

De 176 muestras vegetales, 77 resultaron positivas, lo que representa cerca del 44% del total.

De 88 muestras del insecto vector, 9 fueron positivas.

Cuando se detecta un caso sospechoso, las muestras son enviadas al laboratorio del INTA Concordia, donde se realizan análisis mediante la técnica PCR para confirmar la presencia de la bacteria.

Una vez confirmado el diagnóstico, se procede a la erradicación inmediata de las plantas afectadas para impedir la propagación de la enfermedad.

También continúa la vigilancia por mosca de los frutos

El informe oficial también hace referencia al funcionamiento del Programa Nacional de Moscas de los Frutos (PROCEM), vigente desde 1994 y actualizado recientemente mediante la Resolución SENASA Nº 137/2026.

El programa mantiene controles permanentes sobre dos plagas cuarentenarias presentes en el país: la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y la Mosca Sudamericana (Anastrepha fraterculus), además del monitoreo de la Mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii), especie que representa un riesgo creciente para la producción frutícola.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre el Estado nacional, las provincias, municipios, el INTA y las asociaciones de productores.

Un desafío para una economía regional clave

La citricultura constituye una de las principales actividades productivas de Entre Ríos y, particularmente, de los departamentos Federación y Concordia.

Por ese motivo, el avance del HLB mantiene en alerta al sector, ya que la enfermedad no solo compromete la producción y la calidad de la fruta, sino que también representa una amenaza para miles de puestos de trabajo vinculados a una de las economías regionales más importantes de la provincia.

Con informacion de Analisis

Redaccion de 7Paginas