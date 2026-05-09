El horror no tiene fronteras: El caso del policía de Concordia acusado de abuso llegó a la pantalla nacional

Lo que comenzó como un grito de auxilio en los medios locales ha tomado una dimensión nacional. El caso que involucra a un efectivo de la Policía de Entre Ríos (quien cumplía funciones en el departamento Colón) por presunto abuso sexual y violencia contra sus propias hijas de 4 y 8 años, fue el eje central de un sensible informe del canal Crónica TV.

La madre de las menores, identificada como Jessica, decidió romper el silencio ante lo que considera una «pasividad alarmante» por parte de la Justicia de Concordia. Durante la entrevista nacional, se expusieron detalles estremecedores: desde dibujos realizados por la niña de 4 años que evidencian el trauma, hasta la falta de asistencia psicológica oficial a casi dos meses de la última denuncia.

El detonante del 18 de marzo y el informe del 107

Según el relato de la mujer, el último hecho ocurrió en un lugar público, un punto de encuentro pactado para garantizar seguridad. En un descuido de minutos, la menor de 4 años quedó a solas con el progenitor. Al regresar, la niña confesó el abuso.

«Me contó que le tocó sus partes íntimas. Entré en un ataque de pánico», relató la madre. La situación fue tan crítica que debió intervenir el servicio de emergencias 107. Ante la enfermera, la niña reiteró el relato, lo que generó un informe médico que hoy está en manos de la Justicia.

«¿La tocó en un sueño?»: La indignación ante las pericias

Uno de los puntos que mayor repudio generó en la opinión pública fue el antecedente de una causa de enero de 2024. Tras una Cámara Gesell, la interpretación judicial de aquel momento sugirió que el presunto abuso «había ocurrido en un sueño» de la menor.

«No quiero que nuevamente me digan que a mi hija la tocaron en un sueño cuando ella manifiesta llorando lo que le pasó», sentenció Jessica en diálogo con este medio, reafirmando que las pruebas de violencia física también son contundentes, incluyendo un episodio donde el acusado habría asfixiado a una de las niñas.

Justicia lenta: Restricción de 90 días y libertad del acusado

A pesar de la gravedad de los cargos y del riesgo procesal que implica que el denunciado sea un funcionario policial con formación en armas, el Juez de Garantías interviniente solo dictó 90 días de restricción de acercamiento.

En el programa nacional, se cuestionó duramente la falta de prisión preventiva. Los panelistas y periodistas destacaron que, al tratarse de un miembro de la fuerza de seguridad y encontrarse Concordia en zona de frontera con Uruguay, los riesgos de entorpecimiento de la causa y fuga son elevados.

El estado actual del funcionario

Según se informó, el efectivo policial habría sido pasado a disponibilidad y se encuentra bajo investigación administrativa interna. Sin embargo, para la familia, esto no es suficiente:

Falta de contención: La niña de 4 años aún no recibe turno con psicólogos oficiales (COPNAF).

Temor constante: La madre denunció que el hombre ha intentado acercarse a la escuela de las niñas tras las denuncias.

Desde 7Paginas y La Misiva Digital, continuaremos acompañando este caso que pone bajo la lupa el accionar del sistema judicial de Concordia frente a los delitos de integridad sexual infantil y la violencia de género, especialmente cuando el poder y el uniforme se interponen en el camino de la verdad.