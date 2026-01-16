El Hospital de Federación incorporó una médica para reforzar las guardias y emergencias

Según supo 7Paginas, la médica generalista, de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria de nueve años en el ejercicio profesional y una amplia experiencia en distintos ámbitos de la salud. Además, durante dos años integró una fundación dedicada a la atención de comunidades indígenas en Quito, Ecuador, experiencia que le permitió desarrollar un fuerte compromiso social y una mirada integral del cuidado sanitario.

Desde la institución destacaron que la incorporación de profesionales con vocación, formación y experiencia resulta fundamental para mejorar la calidad de atención y dar respuesta a las demandas de la comunidad. En ese sentido, subrayaron que es alentador que profesionales de la salud elijan Federación para continuar su desarrollo profesional y aportar sus conocimientos al sistema público.

La directora del Hospital San José, Dra. María Nilda Urquiza, fue quien le dio la bienvenida formal a la nueva médica y celebró su incorporación, remarcando la importancia de seguir fortaleciendo el equipo de salud con profesionales comprometidos, en beneficio de todos los vecinos de la ciudad.