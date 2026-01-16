7PAGINAS

Viernes 16 de enero de 2026
El Hospital de Federación incorporó una médica para reforzar las guardias y emergencias

El Hospital San José de la ciudad de Federación incorporó a una nueva profesional a su equipo de salud, con el objetivo de fortalecer el servicio médico de guardia y emergencias. Desde la dirección del nosocomio dieron la bienvenida a la Dra. Grisel Araujo Andrades, quien ya se encuentra desempeñando funciones en el área.
Redacción 7Paginas

Según supo 7Paginas, la médica generalista, de nacionalidad venezolana, cuenta con una trayectoria de nueve años en el ejercicio profesional y una amplia experiencia en distintos ámbitos de la salud. Además, durante dos años integró una fundación dedicada a la atención de comunidades indígenas en Quito, Ecuador, experiencia que le permitió desarrollar un fuerte compromiso social y una mirada integral del cuidado sanitario.

Desde la institución destacaron que la incorporación de profesionales con vocación, formación y experiencia resulta fundamental para mejorar la calidad de atención y dar respuesta a las demandas de la comunidad. En ese sentido, subrayaron que es alentador que profesionales de la salud elijan Federación para continuar su desarrollo profesional y aportar sus conocimientos al sistema público.

La directora del Hospital San José, Dra. María Nilda Urquiza, fue quien le dio la bienvenida formal a la nueva médica y celebró su incorporación, remarcando la importancia de seguir fortaleciendo el equipo de salud con profesionales comprometidos, en beneficio de todos los vecinos de la ciudad.