El hospital de la Baxada de Paraná se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

Se trata de la consolidación de un proceso iniciado con la firma del convenio de comodato, que posibilitó el traspaso del hospital a la órbita provincial y sentó las bases para avanzar en acuerdos que amplían el acceso a la atención de la salud.

Al respecto, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, destacó: «Esta incorporación del hospital a la cartilla de prestadores de PAMI es un logro muy importante, que no hubiera sido posible sin la firme decisión del gobernador Rogelio Frigerio, quien impulsó las gestiones necesarias para regularizar la situación institucional del hospital y avanzar en su integración plena al sistema de salud provincial».

En ese sentido, Blanzaco subrayó que «primero fue necesario ordenar lo jurídico, darle previsibilidad y un marco claro al hospital, y hoy podemos anunciar este nuevo paso que impacta directamente en el acceso a la atención de la internación para los afiliados de PAMI».

A partir de esta incorporación, los pacientes afiliados a PAMI que se encuentren capitados en el hospital de la Baxada podrán acceder a servicios de internación, garantizando una atención más cercana y con los estándares de calidad que brinda la institución. En este sentido, cabe señalar que los restantes módulos de atención, correspondientes al sector ambulatorio, ya se encontraban en funcionamiento, aunque hasta el momento no se contaba con la posibilidad de internación.

Además, las camas de internación del hospital se suman a la red de servicios disponibles para PAMI en general, lo que permitirá derivar pacientes en aquellos casos en los que no exista disponibilidad en otros efectores, tanto públicos como privados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la provincia de Entre Ríos.