El Hospital Felipe Heras vuelve a entregar turnos para atención espontánea: cómo acceder y qué especialidades incluye

El Hospital Felipe Heras de Concordia informó a 7Paginas que, desde este jueves 1° de octubre, retomará la entrega de turnos para atención espontánea en Consultorios Externos, una modalidad que permitirá a los pacientes solicitar un turno y acceder a la consulta médica durante la misma jornada.

La medida se implementará de lunes a viernes hábiles y representa un nuevo paso en el proceso de recuperación de modalidades de atención que habían sido modificadas durante la pandemia y el período posterior.

Desde la Dirección del nosocomio señalaron que la decisión responde a los pedidos de la comunidad y busca adaptar progresivamente el funcionamiento del hospital a las necesidades actuales de los pacientes.

Las especialidades disponibles

La atención espontánea estará disponible para las siguientes especialidades:

Cardiología

Clínica Médica

Cirugía General

Dermatología

Diabetología

Flebología

Ginecología

Nefrología

Nutrición General

Nutrición para Diabetes

Obstetricia

Otorrinolaringología

Pediatría

Podología

Traumatología

¿Cómo se solicitan los turnos?

Los turnos serán presenciales y se entregarán desde las 6:15 horas, hasta 30 minutos antes del inicio de la atención correspondiente a cada especialidad.

En caso de que todavía haya lugares disponibles, los turnos continuarán entregándose hasta ese momento.

Para realizar el trámite será obligatorio presentarse con el DNI físico.

Los turnos se asignarán inicialmente para los horarios de atención más próximos y la cantidad disponible dependerá del cupo establecido para cada profesional.

Además, un Agente de Asistencia al Paciente estará disponible para orientar a las personas hacia las filas y ventanillas correspondientes y facilitar el proceso de atención.

Todo en una sola visita

Desde el hospital destacaron que esta modalidad busca facilitar los trámites para los pacientes, ya que en una misma visita podrán solicitar el turno, acceder a la consulta profesional, gestionar turnos para otras prestaciones y retirar medicación de farmacia, cuando corresponda.

De esta manera, una vez obtenido el turno, el paciente podrá acceder a la consulta durante esa misma jornada, con el acompañamiento del personal de Mesa de Entrada y del Agente de Asistencia al Paciente.

Para realizar consultas

Para obtener mayor información, los pacientes pueden comunicarse con la Mesa de Entrada del Hospital Felipe Heras al (345) 421-8388, interno 113, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 6 a 18 horas.