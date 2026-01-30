7PAGINAS

Viernes 30 de enero de 2026
El Hospital Masvernat abre la búsqueda de un/a técnico/a para el Servicio de Bioingeniería

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia informó que se encuentra abierta la búsqueda de un/a técnico/a o profesional para incorporarse al Servicio de Bioingeniería, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento y funcionamiento del equipamiento médico de la institución.
La convocatoria está orientada a personas con formación técnica en bioingeniería o áreas afines, que cuenten con conocimientos en electrónica analógica y digital, además de mecánica, y experiencia en tareas vinculadas al servicio técnico de equipos médicos.

Perfil requerido

Desde el nosocomio detallaron que el perfil buscado deberá estar capacitado para realizar servicios técnicos de equipos y máquinas médicas, así como también montajes de sistemas electrónicos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos, y sus combinaciones. Asimismo, se valorará el uso de recursos informáticos como herramientas de trabajo para el desarrollo de las tareas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán comunicarse con la Secretaría de Dirección del Hospital Masvernat a través del correo electrónico direccion@hdcm.gov.ar , o bien concurrir de manera personal a la Dirección del hospital, ubicada en Avenida Tavella y 11 de Noviembre, en la ciudad de Concordia.

La recepción de postulaciones se realizará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, y el plazo se extenderá hasta el 15 de febrero de 2026.