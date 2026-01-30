El Hospital Masvernat abre la búsqueda de un/a técnico/a para el Servicio de Bioingeniería

La convocatoria está orientada a personas con formación técnica en bioingeniería o áreas afines, que cuenten con conocimientos en electrónica analógica y digital, además de mecánica, y experiencia en tareas vinculadas al servicio técnico de equipos médicos.

Perfil requerido

Desde el nosocomio detallaron que el perfil buscado deberá estar capacitado para realizar servicios técnicos de equipos y máquinas médicas, así como también montajes de sistemas electrónicos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos, y sus combinaciones. Asimismo, se valorará el uso de recursos informáticos como herramientas de trabajo para el desarrollo de las tareas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán comunicarse con la Secretaría de Dirección del Hospital Masvernat a través del correo electrónico direccion@hdcm.gov.ar , o bien concurrir de manera personal a la Dirección del hospital, ubicada en Avenida Tavella y 11 de Noviembre, en la ciudad de Concordia.

La recepción de postulaciones se realizará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, y el plazo se extenderá hasta el 15 de febrero de 2026.