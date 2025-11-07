El Hospital Masvernat desmintió un supuesto caso positivo de chikungunya en Concordia

En el texto enviado a 7Paginas, las autoridades sanitarias informaron que aún no se ha confirmado el diagnóstico de la paciente mencionada y que se están evaluando otras posibles causas con síntomas similares. La mujer continúa bajo atención médica y seguimiento especializado.
Asimismo, se precisó que las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, organismo nacional competente para realizar este tipo de análisis, y que se aguarda el resultado definitivo para confirmar o descartar la presencia del virus chikungunya.
Desde el hospital recordaron que esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, por lo que reiteraron la importancia de mantener las medidas preventivas, eliminando recipientes con agua estancada, limpiando patios y utilizando repelente.
Finalmente, el Masvernat aseguró que continuará informando a la comunidad una vez que se obtengan los resultados oficiales del Instituto Malbrán, evitando así la circulación de versiones no confirmadas.