7PAGINAS

Jueves 6 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Hospital Masvernat desmintió un supuesto caso positivo de chikungunya en Concordia

Luego de que algunos medios digitales locales difundieran la información sobre un presunto caso confirmado de chikungunya en una mujer de Concordia, desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat emitieron un comunicado oficial para aclarar la situación y llevar tranquilidad a la comunidad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En el texto enviado a 7Paginas, las autoridades sanitarias informaron que aún no se ha confirmado el diagnóstico de la paciente mencionada y que se están evaluando otras posibles causas con síntomas similares. La mujer continúa bajo atención médica y seguimiento especializado.

Asimismo, se precisó que las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, organismo nacional competente para realizar este tipo de análisis, y que se aguarda el resultado definitivo para confirmar o descartar la presencia del virus chikungunya.

Desde el hospital recordaron que esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, por lo que reiteraron la importancia de mantener las medidas preventivas, eliminando recipientes con agua estancada, limpiando patios y utilizando repelente.

Finalmente, el Masvernat aseguró que continuará informando a la comunidad una vez que se obtengan los resultados oficiales del Instituto Malbrán, evitando así la circulación de versiones no confirmadas.