El Hospital Masvernat presentó su Comité de Bioética: un paso clave hacia una atención más humanizada

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia marcó un hito en su estructura institucional con la presentación oficial de su Comité de Bioética. Este nuevo espacio surge como un ámbito interdisciplinario diseñado para la reflexión, el análisis y el acompañamiento en la toma de decisiones críticas, siempre bajo el marco de los principios éticos y el derecho a la salud.

El lanzamiento fue encabezado por el Director del nosocomio, Dr. Guillermo Bossa, quien subrayó que la consolidación de este comité es vital para fortalecer una atención sanitaria responsable, humanizada y centrada íntegramente en la persona.

Misión y objetivos

La misión del Comité de Bioética será asesorar y orientar tanto a los profesionales como a la institución ante dilemas éticos que puedan surgir en la práctica cotidiana. Su labor contribuirá directamente a mejorar la calidad del servicio y a asegurar un cuidado integral de los pacientes, promoviendo el debate científico y humano en casos de alta complejidad.

Conformación del equipo

El comité se destaca por su carácter interdisciplinario, integrando diversas áreas del conocimiento para una mirada integral de la salud. La estructura quedó definida de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Guillermo Saucedo.

Secretaría: Ps. Mariel Bordacahar.

Miembros del equipo:

Dra. Judith Kupervaser

Bióloga Marina Lagadari

Dra. Analía Monti

Lic. en Enfermería Darío Morínico

Ps. María Rodríguez

Bioingeniero Cristian Niveyro

Dra. Inés Ingouville

Bioquímico Ariel Rossi

Dra. María Luisa Zalisñak Rivarola

Compromiso con la Salud Pública

Desde la dirección del Hospital Masvernat, se reafirmó el compromiso de sostener una salud pública basada en valores sólidos. Con la puesta en marcha de este comité, el hospital no solo busca resolver conflictos clínicos desde la ética, sino también fomentar la formación continua del personal y la promoción de un entorno hospitalario donde la dignidad humana sea la prioridad absoluta.

Con información de prensa H.D.C Masvernat

Redaccion de 7Paginas