El Hospital San Benjamín de Colón hizo pública la deuda de las obras sociales: supera los 157 millones de pesos

En un informe difundido a la comunidad, el responsable del hospital detalló que se trata de atenciones que ya fueron brindadas por el equipo de salud del establecimiento y que hasta el momento no han sido abonadas por las entidades correspondientes.

“Estas prestaciones incluyen consultas médicas, atenciones de guardia, estudios, prácticas e internaciones que fueron realizadas por el personal del hospital y que actualmente se encuentran pendientes de pago por parte de las obras sociales”, explicó Luciani.

Deuda por obra social

Según el informe oficial, el total de la deuda actualizada asciende a 157.885.765,80 pesos, siendo el PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el organismo que concentra la mayor parte del monto adeudado.

El detalle difundido por el hospital es el siguiente:

PAMI: $83.265.747

ISSPICA (Obra Social del Personal de la Industria de la Carne): $21.380.621,46

OSPE (Obra Social de Petroleros): $15.729.888

OSUTHGRA (Turismo, Hoteleros y Gastronómicos): $8.250.935,20

OSPRERA (Trabajadores Rurales y Estibadores): $4.614.965

OSPLAD (Actividad Docente): $3.841.304

OSECAC (Empleados de Comercio): $3.630.200

Obra Social de Conductores Camioneros: $2.780.562

OSPIA (Industria de la Alimentación): $2.369.306

OSDEPYM (Empresarios, Profesionales y Monotributistas): $2.064.315

OSSSB (Servicios Sociales Bancarios): $1.619.831

UOM: $1.483.963

Asociación Mutual Sancor: $1.158.646

OSPECON (Personal de la Construcción): $1.147.141

Obra Social de la Industria Molinera: $843.771,14

OSPSA (Personal de la Sanidad): $812.402

OSPES (Estaciones de Servicio): $667.162

Jerárquicos Bancarios: $652.688

OSDOP (Docentes Particulares): $438.338

IOSFA (Fuerzas Armadas): $132.980

Prestaciones con valores desactualizados

Luciani también advirtió que la situación se agrava debido a que muchas obras sociales no actualizan los valores de las prestaciones desde el año 2023, lo que genera un fuerte desfasaje entre los costos reales del sistema de salud y los montos que se reconocen por cada atención.

Actualmente, algunos de los valores que se pagan por las prestaciones son:

Consulta médica ambulatoria: $3.998

Atención de urgencias en guardia: $7.609

Día de internación en sala (hasta el sexto día): $18.217

Día de internación en Unidad de Terapia Intensiva: $67.778

El director del hospital señaló que esos montos se encuentran muy por debajo de los costos reales que implica sostener el funcionamiento del sistema sanitario, teniendo en cuenta gastos en recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura.

La publicación de estos datos por parte del Hospital San Benjamín busca visibilizar la situación financiera que atraviesan los hospitales públicos ante la falta de pago de las prestaciones realizadas a afiliados de distintas obras sociales.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora