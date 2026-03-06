El Hospital San Benjamín de Colón hizo pública la deuda de las obras sociales: supera los 157 millones de pesos

En un informe difundido a la comunidad, el responsable del hospital detalló que se trata de atenciones que ya fueron brindadas por el equipo de salud del establecimiento y que hasta el momento no han sido abonadas por las entidades correspondientes.
“Estas prestaciones incluyen consultas médicas, atenciones de guardia, estudios, prácticas e internaciones que fueron realizadas por el personal del hospital y que actualmente se encuentran pendientes de pago por parte de las obras sociales”, explicó Luciani.
Deuda por obra social
Según el informe oficial, el total de la deuda actualizada asciende a 157.885.765,80 pesos, siendo el PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el organismo que concentra la mayor parte del monto adeudado.
El detalle difundido por el hospital es el siguiente:
PAMI: $83.265.747
ISSPICA (Obra Social del Personal de la Industria de la Carne): $21.380.621,46
OSPE (Obra Social de Petroleros): $15.729.888
OSUTHGRA (Turismo, Hoteleros y Gastronómicos): $8.250.935,20
OSPRERA (Trabajadores Rurales y Estibadores): $4.614.965
OSPLAD (Actividad Docente): $3.841.304
OSECAC (Empleados de Comercio): $3.630.200
Obra Social de Conductores Camioneros: $2.780.562
OSPIA (Industria de la Alimentación): $2.369.306
OSDEPYM (Empresarios, Profesionales y Monotributistas): $2.064.315
OSSSB (Servicios Sociales Bancarios): $1.619.831
UOM: $1.483.963
Asociación Mutual Sancor: $1.158.646
OSPECON (Personal de la Construcción): $1.147.141
Obra Social de la Industria Molinera: $843.771,14
OSPSA (Personal de la Sanidad): $812.402
OSPES (Estaciones de Servicio): $667.162
Jerárquicos Bancarios: $652.688
OSDOP (Docentes Particulares): $438.338
IOSFA (Fuerzas Armadas): $132.980
Prestaciones con valores desactualizados
Luciani también advirtió que la situación se agrava debido a que muchas obras sociales no actualizan los valores de las prestaciones desde el año 2023, lo que genera un fuerte desfasaje entre los costos reales del sistema de salud y los montos que se reconocen por cada atención.
Actualmente, algunos de los valores que se pagan por las prestaciones son:
Consulta médica ambulatoria: $3.998
Atención de urgencias en guardia: $7.609
Día de internación en sala (hasta el sexto día): $18.217
Día de internación en Unidad de Terapia Intensiva: $67.778
El director del hospital señaló que esos montos se encuentran muy por debajo de los costos reales que implica sostener el funcionamiento del sistema sanitario, teniendo en cuenta gastos en recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura.
La publicación de estos datos por parte del Hospital San Benjamín busca visibilizar la situación financiera que atraviesan los hospitales públicos ante la falta de pago de las prestaciones realizadas a afiliados de distintas obras sociales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora