El Hospital San José de Federación presentó a la nueva supervisora de Agentes Sanitarios

Los Agentes Sanitarios cumplen un papel fundamental en la ciudad, ya que son el vínculo directo entre la comunidad y el sistema de salud. A diario recorren los barrios, acompañan a las familias y desarrollan tareas de prevención y promoción de la salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde la Dirección del hospital remarcaron que esta nueva etapa de supervisión estará orientada a fortalecer la organización interna y a coordinar acciones en el territorio, con el objetivo de optimizar las prestaciones de salud para toda la comunidad de Federación.

Con información de prensa Hospital San Jose

Redaccion de 7Paginas