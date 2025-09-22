7PAGINAS

Lunes 22 de septiembre de 2025
El Hospital San José de Federación presentó a la nueva supervisora de Agentes Sanitarios

La dirección del Hospital San José de Federación anunció oficialmente la designación de Lorena Talarico como nueva Supervisora Intermedia de Agentes Sanitarios. Talarico es personal de planta permanente y cuenta con más de 18 años de servicio en el nosocomio, lo que respalda su trayectoria y compromiso con la salud pública de la comunidad.
Los Agentes Sanitarios cumplen un papel fundamental en la ciudad, ya que son el vínculo directo entre la comunidad y el sistema de salud. A diario recorren los barrios, acompañan a las familias y desarrollan tareas de prevención y promoción de la salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde la Dirección del hospital remarcaron que esta nueva etapa de supervisión estará orientada a fortalecer la organización interna y a coordinar acciones en el territorio, con el objetivo de optimizar las prestaciones de salud para toda la comunidad de Federación.

Con información de prensa Hospital San Jose

