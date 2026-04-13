El Hospital San José de Federación suma una nueva profesional a su equipo de emergencias

El Hospital San José de Federación continúa fortaleciendo su esquema de atención con la incorporación de recursos humanos calificados. En las últimas horas, las autoridades del nosocomio anunciaron con satisfacción la llegada de la Dra. Johana Fracalossi, quien ya se encuentra cumpliendo funciones en un área crítica: el Servicio de Guardia y Emergencias.

La incorporación de Fracalossi tiene un valor especial para la institución, ya que se trata de una profesional federaense que se suma para volcar sus conocimientos en su propia comunidad. Su llegada busca optimizar la capacidad de respuesta diaria en el sector de urgencias, garantizando una atención más ágil y eficiente para los pacientes.

Al respecto, la directora del hospital, Nilda Urquiza, manifestó:

“Seguimos creciendo y sumando profesionales para brindar una mejor respuesta y acompañamiento a cada paciente que lo necesita. Es un paso importante para consolidar nuestro equipo médico”.

Redaccion de 7Paginas