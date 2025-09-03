El Hospital San José de Federación sumó un especialista en oftalmología

La oftalmología es una especialidad clave en todas las etapas de la vida —desde la infancia hasta la adultez mayor—, ya que permite la prevención, diagnóstico y tratamiento de distintas afecciones oculares. Con la llegada del nuevo especialista, el hospital refuerza su compromiso de brindar una atención integral y accesible para toda la comunidad.

El Dr. Moreno atenderá en consultorio los días martes y miércoles, ofreciendo un servicio muy demandado por los vecinos de la ciudad y la región.

La directora del hospital, Dra. María Nilda Urquiza, expresó su satisfacción por esta incorporación, “Con la llegada del Dr. Moreno seguimos avanzando en la calidad de atención, priorizando la salud visual como parte esencial del bienestar de las personas”.

De esta manera, el Hospital San José continúa fortaleciendo su equipo y ampliando la oferta de especialidades médicas, en línea con la demanda de la comunidad de Federación.