7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Hospital San José suma a una joven médica de Federación

La directora del Hospital San José de Federación, Dra. María Nilda Urquiza, anunció a través de las redes sociales la incorporación de la Dra. Dalma Molina, quien se suma al plantel de profesionales como médica de guardia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

“Hace algunas semanas viene desarrollando sus funciones junto al equipo del hospital, brindando atención y acompañamiento a nuestra comunidad”, señaló Urquiza al destacar la llegada de la joven profesional.

Asimismo, subrayó que la Dra. Molina es federaense, lo que “reafirma nuestro compromiso de seguir apostando a la formación y al regreso de profesionales locales, fortaleciendo así la calidad de atención que merece cada paciente”.

En esa línea, la directora celebró la nueva incorporación y remarcó: “Seguimos sumando profesionales; con cada incorporación reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la comunidad”.

Redacción de 7Paginas