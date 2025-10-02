El Hospital San José suma a una joven médica de Federación

“Hace algunas semanas viene desarrollando sus funciones junto al equipo del hospital, brindando atención y acompañamiento a nuestra comunidad”, señaló Urquiza al destacar la llegada de la joven profesional.

Asimismo, subrayó que la Dra. Molina es federaense, lo que “reafirma nuestro compromiso de seguir apostando a la formación y al regreso de profesionales locales, fortaleciendo así la calidad de atención que merece cada paciente”.

En esa línea, la directora celebró la nueva incorporación y remarcó: “Seguimos sumando profesionales; con cada incorporación reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de la comunidad”.

Redacción de 7Paginas