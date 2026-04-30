El Hospital San José suma una nueva profesional y apuesta al recurso humano local

El Hospital San José de Federación continúa fortaleciendo su plantilla de profesionales con el objetivo de optimizar la atención pública. En las últimas horas, las autoridades del nosocomio dieron la bienvenida formal a la Dra. Sol Cracco, quien ya se desempeña en el área de Guardia y Emergencias.

La directora del hospital, Nilda Urquiza, subrayó la relevancia de esta nueva incorporación para el esquema de atención inmediata: «Su labor será fundamental en el cuidado de la salud de nuestra comunidad, brindando respuesta oportuna ante situaciones de urgencia y acompañando a cada paciente con compromiso y vocación de servicio», afirmó.

Fomentar el regreso de los profesionales federacionenses

Un dato no menor es que la Dra. Cracco es oriunda de Federación. Este hecho refuerza la política institucional que viene pregonando la dirección del hospital, enfocada en repatriar y brindar oportunidades a los jóvenes profesionales de la ciudad.

En ese sentido, Urquiza recordó declaraciones recientes donde manifestaba la intención de que los nuevos médicos encuentren en el Hospital San José un lugar para iniciar y consolidar su camino laboral. «Estamos dándole la oportunidad de que se inicien en nuestro hospital para que elijan trabajar en nuestra ciudad y así agrandar la oferta médica», explicó la directora a 7Paginas.

Con esta incorporación, el hospital local no solo busca cubrir la demanda en un área crítica como emergencias, sino también asegurar la continuidad y el crecimiento de la salud pública con profesionales que tienen un fuerte sentido de pertenencia con la comunidad federacionense.