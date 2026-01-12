El Hospital Santa Rosa de Chajarí colocó trampas para detectar casos de leishmaniasis

El trabajo comenzó con un relevamiento previo realizado por el Nodo Epidemiológico y los agentes sanitarios, con el objetivo de identificar los puntos estratégicos de la ciudad donde sería más efectiva la colocación de las trampas destinadas al monitoreo de esta enfermedad.

Durante la semana pasada, los equipos recorrieron distintos domicilios de Chajarí en horario vespertino, acompañando al personal del Ministerio de Salud en la instalación de los dispositivos. Este trabajo en territorio resulta clave para fortalecer la vigilancia epidemiológica, anticiparse a posibles riesgos sanitarios y planificar acciones de prevención más eficaces.

Desde el hospital explicaron que la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que se transmite a las personas a través de la picadura de un insecto denominado flebótomo, conocido comúnmente como “mosquita”. Aclararon además que no se contagia de persona a persona, sino únicamente por la picadura del insecto infectado.

La colocación de trampas permite detectar y monitorear la presencia del vector, conocer su distribución dentro del ejido urbano y anticipar medidas preventivas, con el objetivo de proteger la salud de toda la comunidad.

Finalmente, desde el Hospital Santa Rosa destacaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas de salud y remarcaron que la detección temprana y el control del vector son fundamentales para prevenir la enfermedad.

Con información de prensa hospital Santa Rosa

Redacción de 7Paginas