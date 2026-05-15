El Hotel Ayuí del abandono al esplendor: avanza la licitación para su puesta en valor y operación

El camino hacia la reactivación definitiva del Hotel Ayuí sumó un nuevo capítulo este viernes. Luego de que el gobernador Rogelio Frigerio lograra la recuperación del inmueble en mayo del año pasado, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande continúa con los pasos legales para que el emblemático edificio vuelva a ser un motor del turismo en Concordia y la región.

En este contexto, se llevó a cabo en la sede de la CTM una sesión informativa destinada a cámaras empresariales y potenciales oferentes. El encuentro reunió a interesados que ya habían realizado la visita técnica obligatoria, requisito fundamental para participar del proceso licitatorio abierto a finales de marzo.

Del abandono a la proyección estratégica

Durante la jornada, especialistas expusieron sobre el estado actual de la infraestructura y las instalaciones, además de presentar un análisis de mercado que subraya las potencialidades de desarrollo que ofrece el hotel.

El embajador Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina, fue categórico respecto al cambio de etapa: “Esta licitación es un paso más sobre un punto de inflexión entre un pasado de usurpación, abandono y desidia, y una proyección a futuro con posibilidades de crecimiento para Concordia”.

Daneri agradeció la confianza del Gobernador al ceder la administración a la Delegación para liderar este proceso, destacando que se busca un desarrollo sostenible con inversores que tengan experiencia y capacidad real de transformación.

“El Hotel Ayuí forma parte de la identidad de la región. Nuestro objetivo es restablecer definitivamente este espacio emblemático y proyectarlo nuevamente como un activo estratégico”, remarcó Daneri.

Acciones de reacondicionamiento

Desde que el Gobierno de Entre Ríos retomó el control del hotel, se han realizado diversas tareas para frenar el deterioro edilicio:

Mejoras estructurales: Relevamientos técnicos y reacondicionamiento general de sectores críticos.

Fin social: El mobiliario que se encontraba en el lugar fue destinado al COPNAF y a la Municipalidad de Concordia para su reutilización en áreas de servicio a la comunidad.

Una pieza clave en el Perilago

La recuperación del Hotel Ayuí no es un hecho aislado, sino que forma parte de un plan articulado entre la provincia y Salto Grande para el desarrollo del Perilago. Con su ubicación privilegiada, el hotel se posiciona como la pieza fundamental para atraer turismo de calidad y generar empleo genuino en el departamento Concordia, cerrando una etapa de oscuridad para convertirse, nuevamente, en la «perla» del norte entrerriano.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas