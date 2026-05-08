El humor y la canción se encuentran en La Cigarrera: Diego Perichón presenta «Cantahumor»

La cartelera cultural de Concordia se renueva con una propuesta que promete risas y sensibilidad. El próximo viernes 15 de mayo, a las 22:00 horas, el músico y compositor Diego Perichón subirá al escenario de La Cigarrera Cultural para presentar su nuevo espectáculo: «CANTAHUMOR».

Reconocido por su trayectoria en agrupaciones como Avisale A Coso, Los Tinguiritas y la Murga La Carlito, Perichón despliega en esta obra su faceta de intérprete y narrador. Bajo la dirección artística de Patricia Velzi, el show se plantea como un viaje íntimo y poético que entrelaza anécdotas de la vida diaria con canciones propias y de maestros del género como Leo Maslíah, Les Luthiers y Hugo Varela.

Una noche diferente

«CANTAHUMOR» es mucho más que un recital de música; es una puesta donde la escena teatral se pone al servicio del humor. La cuidada estética y la selección del repertorio invitan al espectador a disfrutar de una propuesta donde la palabra y la melodía se fusionan para ofrecer un respiro entretenido a la rutina.

Ficha artística de primer nivel:

Idea y realización: Diego Perichón

Dirección escénica: Patricia Velzi

Confección de objetos: Fabián Nardini y Álvaro Barrios

Fotografía: Omar Lagraña

Diseño de imagen: Facundo Gambini

Entradas y ubicación

La cita es en el centro cultural de calle San Lorenzo (este) 206. El valor de las entradas se ha fijado con precios accesibles para fomentar la asistencia del público local:

Entrada General: $15.000

Con descuento: $12.000 (disponible para estudiantes, jubilados y compras anticipadas).

Redacción de 7Paginas