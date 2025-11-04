El IAPSER inauguró su nuevo Centro Integral de Atención Médica en Concordia

El acto contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, quien valoró la importancia de la inversión y el crecimiento institucional en el sector de la salud:

“Es muy significativo que las instituciones prestadoras de servicios se fortalezcan y ofrezcan más y mejores coberturas. Además, este tipo de inversiones generan empleo y apuntalan el desarrollo local”, expresó el jefe comunal.

Azcué también destacó que Concordia es la segunda ciudad de la provincia en contar con un centro de estas características.

“Agradecemos al IAPSER por elegir a nuestra ciudad para instalar este espacio. Es una decisión que demuestra confianza y compromiso con el bienestar de los trabajadores entrerrianos”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del IAPSER, Myriam Clerici, resaltó la importancia de acercar los servicios de atención médica al interior de la provincia:

“Nos llena de orgullo que Concordia nos abra las puertas. Queremos que los trabajadores puedan acceder a su rehabilitación sin demoras, porque cada día de recuperación es fundamental para volver a sus tareas sintiéndose bien”, sostuvo.

Segun lo informado a 7Paginas, del acto participaron además la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Gobierno municipal, Luciano Dell’Olio; el gerente de Riesgo de Trabajo y Prevención del IAPSER, Lisandro Rodríguez Signes; y el asesor local del Instituto, Alberto Zadoyko.