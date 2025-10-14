El IAPV construirá, en Chajarí, 10 viviendas para personal policial en lotes municipales

El lugar de presentación y apertura de pliegos será la Sede de IAPV ubicada en calle Laprida Nº351 de la ciudad de Paraná. Las viviendas serán destinadas a integrantes de la Mutual Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos (MAIPER). Las 10 casas para personal policial se construirán en un terreno cedido al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) por la Municipalidad de Chajarí en el barrio Curiyú, ubicado entre las calles José Iglesias, 1° de Mayo, Corrientes y Concejal Brarda.

Cabe recordar que este proyecto tuvo su licitación el 19 de julio del 2023 durante la gestión anterior del gobierno provincial, con fondos del Programa Primero Tu Casa, proceso que luego se dio de baja con el cambio de gestión.

La donación de los terrenos por parte de la Municipalidad fue aprobada por Ordenanza Nº 2166 del Concejo Deliberante de Chajarí, la cual fue sancionada el 11 de marzo de 2020. Esta obra se lleva a cabo mediante la firma de un convenio que tuvo lugar el 6 de junio del 2022 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15) de la ciudad de Paraná, con la presencia del Intendente de Chajarí Marcelo Borghesan y el entonces Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet.

Las gestiones ante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para llevar a cabo la construcción de estas 10 nuevas viviendas se vienen realizando desde principios del año 2020, y fueron llevadas adelante por el entonces Intendente de Chajarí Pedro Galimberti, en conjunto con otros programas habitacionales como las 12 casas de madera del programa «Primero tu casa» y las 18 viviendas para empleados municipales.