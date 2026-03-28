El infalible olfato de «Mali»: la pieza clave para incautar casi 8 kilos de droga en el acceso sur de Concordia

La lucha contra el narcotráfico en los accesos a Concordia sumó un nuevo capítulo de éxito gracias a la combinación de la vigilancia estratégica y el adiestramiento de élite de la División Toxicología. Este viernes, a las 06:30 horas, un operativo que parecía de rutina sobre la Avenida Presidente Perón terminó con el secuestro de un importante cargamento de estupefacientes, gracias a la intervención estelar de «Mali», el can antinarcóticos de la fuerza.

El momento de la detección

Todo comenzó cuando el personal de la Jefatura Departamental interceptó la marcha de un Volkswagen Fox proveniente de la localidad bonaerense de Escobar. Ante el nerviosismo de los ocupantes (un hombre argentino y una mujer de nacionalidad paraguaya), los uniformados decidieron emplear el recurso más preciso con el que cuenta la policía entrerriana: el olfato de sus canes.

Fue en ese instante cuando «Mali» entró en acción. Con la disciplina que caracteriza a los ejemplares adiestrados por la Policía de Entre Ríos, el can realizó una marcación positiva e inmediata en el sector del baúl, señalando el lugar exacto donde se ocultaba la carga ilícita. Su precisión permitió a los efectivos proceder bajo el Artículo 230 bis del Código Procesal Penal, con la anuencia de la Justicia Federal.

Un arsenal de droga fuera de las calles

Tras la marcación de Mali, la requisa confirmó la eficacia del animal. Los efectivos hallaron bultos compactos que, al ser pesados, arrojaron cifras alarmantes:

Cocaína: 4 trozos compactos (ladrillos) con un peso total de 2,95 kg.

Marihuana: 6 trozos rectangulares con un peso total de 4,8 kg.

Efectivo: $227.800 en billetes de diversa denominación.

Secuestros adicionales: 3 teléfonos celulares y el automóvil VW Fox.

Este operativo vuelve a poner de relieve la importancia del plan de formación de canes de la policía provincial. Estos animales no solo son «mascotas» de la fuerza, sino agentes de alta especialización técnica capaces de detectar sustancias incluso en envoltorios diseñados para burlar el olfato humano.

Situación judicial

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, ambos ocupantes del vehículo quedaron detenidos de manera inmediata. Los peritajes sobre los teléfonos celulares serán determinantes para saber si la droga tenía como destino final nuestra ciudad o si Concordia era una escala en una ruta de tráfico más amplia.