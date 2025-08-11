7PAGINAS

Lunes 11 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

El influencer Bruno Stoa visitará Concordia para promocionar el camping del gremio STEMC

Este miércoles, Concordia recibirá la visita del reconocido influencer Bruno Stoa, quien llegará a la ciudad para recorrer y promocionar el camping del gremio municipal STEMC, ubicado a orillas del río Uruguay y en las proximidades de la represa de Salto Grande.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La visita no solo incluirá un recorrido por las instalaciones y la difusión de las bondades naturales del predio y su entorno, sino que también tendrá un fin solidario: en el marco de una actividad de beneficencia organizada por los dirigentes del gremio, se donará una antena satelital a una escuela rural.

Bruno Stoa, que actualmente se encuentra recorriendo distintas localidades de Entre Ríos con el objetivo de mostrar su riqueza natural, eligió este camping para continuar con su proyecto de promoción de espacios al aire libre y destinos turísticos regionales.

La presencia del influencer genera expectativa entre sus seguidores y la comunidad local, ya que sus publicaciones suelen alcanzar gran repercusión en redes sociales, potenciando la visibilidad de los lugares que visita.

Redaccion de 7Paginas