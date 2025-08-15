El influencer Bruno Stoa visitó Concordia y resaltó la belleza natural del camping del gremio STEMC

Durante su recorrido, Stoa destacó la selva en galería que rodea el predio y su punto pesquero, describiéndolo como un espacio ideal para desconectarse de las pantallas y reencontrarse con la naturaleza.

“El camping, con su vegetación natural y la cercanía del río, vale la pena conocerlo”, expresó y aclaroo que este espacio también está disponible para el turismo o cualquier vecino de Concordia,

Una visita con fin solidario

La jornada no solo sirvió para difundir las bondades del lugar, sino también para concretar una acción solidaria. En colaboración con la conducción del gremio, Stoa entregó una antena satelital a la escuela rural Cabildo Abierto, en Colonia Rocca, fortaleciendo su proyecto educativo Puebleando.

La donación fue gestionada por el secretario general del STEMC, Pablo “Cachacha” Avallone, y el resto de la comisión directiva de este gremio de los empleados municipales de Concordia.

Turismo y promoción regional

Bruno Stoa continúa recorriendo localidades entrerrianas, promoviendo espacios al aire libre y destinos turísticos regionales. Su presencia en Concordia generó expectativa tanto en la comunidad local como entre sus seguidores, dado que sus publicaciones en redes sociales suelen alcanzar gran repercusión y potenciar la visibilidad de los lugares que visita.

Con esta parada en Concordia, el influencer sumó un nuevo capítulo a su viaje por la naturaleza entrerriana, combinando promoción turística y compromiso social.

Redaccion de 7Paginas