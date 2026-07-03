El insólito caso del empleado municipal «peluquero» de Concordia escaló a los medios nacionales

El hecho expone de forma masiva una situación que ya venía debatiéndose con fuerza en el ámbito político local, sumando cruces entre el Departamento Ejecutivo y la defensa técnica del agente cesanteado, quien justamente presto funciones en la gestion anterior.

El expediente: Más de 50 faltas y confesión ante los clientes

El protagonista de la noticia nacional es Gustavo Gutiérrez, un agente que prestaba funciones en la Dirección de Higiene Urbana (bajo la órbita de la Secretaría de Servicios Públicos) y que contaba con antecedentes en el Concejo Deliberante, donde se desempeñó como asesor de la concejal justicialista Claudia Villalba.

La investigación administrativa, coordinada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, documentó un patrón continuo de inasistencias injustificadas acumuladas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. Sin embargo, el componente que captó la atención de las redacciones de Buenos Aires fue la verificación en terreno del motivo de su ausentismo: Gutiérrez utilizaba esa misma franja horaria laboral para ejercer su oficio particular en una peluquería céntrica, ubicada en calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis.

De acuerdo con las actas del sumario, el caso sumó ribetes insólitos al constatarse que el propio empleado admitía abiertamente ante las personas que iban a cortarse el cabello que, en ese preciso momento, debía encontrarse prestando servicios en el municipio.

Con las pruebas recabadas, el intendente Francisco Azcué aplicó la sanción de cesantía encuadrada en la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49, argumentando una política de «tolerancia cero» ante el perjuicio a los contribuyentes.

Una polémica defensa en redes que encendió el debate

Tras la masificación del caso, la defensora técnica del exempleado, la Dra. Cielo Petit, utilizó sus redes sociales para ensayar una aclaración pública. La abogada buscó justificar las ausencias de Gutiérrez aduciendo razones de salud y cargó contra el médico laboral del municipio.

«Las faltas se encuentran respaldadas por certificados médicos que no fueron reconocidos por el médico laboral, así como los medicamentos que toma. La causa está judicializada desde diciembre de 2025», argumentó Petit, señalando supuestas irregularidades en los peritajes de la comuna.

No obstante, la estrategia defensiva cosechó rápidas críticas en los pasillos municipales y en los reportes periodísticos, donde se advirtió una contradicción de base: la justificación por licencias médicas o afecciones de salud severas inhabilitaba de igual manera al agente para realizar tareas independientes en el sector privado durante el mismo período.

El contexto de una serie de sumarios bajo la lupa

La repercusión en medios nacionales se produce en medio de un proceso de auditoría interna implementado por la gestión de gobierno local, el cual sacó a la luz otros expedientes disciplinarios de gravedad:

Caso Cementerios: Se investiga un sumario contra Rubén Néstor Torres (agente del área de Cementerios e hijo/hermano de referentes sindicales de la UOEMC) por registrar 70 inasistencias injustificadas consecutivas entre junio y octubre de 2025, arriesgando también la cesantía.

Peculado en Paraguay: Cuatro empleados municipales (Héctor Muñoz, Lidia Ruiz Díaz, Dante Piñeyro y Silvia Benítez) recibieron suspensiones de 45 días sin goce de haberes tras quedar firme una condena judicial por haber utilizado, en 2018, una camioneta oficial del área de Discapacidad para realizar un viaje de compras particular a la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Redaccion de 7Paginas