El Instituto de Profesorado Concordia entregará más de 190 becas “Monseñor Rösch” a la excelencia académica

Cada diciembre, durante los actos de colación de las escuelas secundarias asociadas —tanto públicas como privadas—, se otorgan estas distinciones a quienes se destacaron en distintas áreas del conocimiento. Este año, el IPC entregará más de 190 becas a jóvenes de Concordia, reafirmando su compromiso con la educación y el esfuerzo académico.

El instituto ofrece las carreras de Profesorado en Biología, Filosofía, Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Matemática y Psicología, además de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Las carreras docentes tienen una duración de cuatro años, mientras que la tecnicatura se cursa en tres, combinando clases presenciales con instancias virtuales.

El rector del IPC, licenciado Andrés Moulins, destacó el valor del reconocimiento, “Premiar a estudiantes destacados con estas becas es una forma de honrar el esfuerzo, la dedicación, los hábitos y la autosuperación. Continuar estudiando luego del secundario en una institución privada es, cada vez más, una opción accesible en el IPC”.

Además, el instituto mantiene convenios con la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Católica Argentina (UCA), lo que amplía las oportunidades académicas a través de ciclos de complementación, diplomaturas, cursos y seminarios.

Ubicado en calle Espejo 162, esquina Hipólito Yrigoyen, a una cuadra y media de la terminal de ómnibus, el Instituto de Profesorado Concordia —fundado por el primer obispo de la diócesis— lleva más de seis décadas formando docentes y comunicadores sociales comprometidos con la verdad, la educación y el desarrollo de la comunidad.

