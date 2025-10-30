7PAGINAS

Jueves 30 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Instituto de Profesorado Concordia entregará más de 190 becas “Monseñor Rösch” a la excelencia académica

El Instituto de Profesorado Concordia (IPC) continúa apostando al mérito y la formación de calidad con la entrega anual de la Beca Monseñor Rösch a la Excelencia Académica, un reconocimiento que permite a los mejores estudiantes del nivel secundario acceder al cursado gratuito del primer año en esta casa de estudios.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Cada diciembre, durante los actos de colación de las escuelas secundarias asociadas —tanto públicas como privadas—, se otorgan estas distinciones a quienes se destacaron en distintas áreas del conocimiento. Este año, el IPC entregará más de 190 becas a jóvenes de Concordia, reafirmando su compromiso con la educación y el esfuerzo académico.

El instituto ofrece las carreras de Profesorado en Biología, Filosofía, Geografía, Historia, Lengua y Literatura, Matemática y Psicología, además de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Las carreras docentes tienen una duración de cuatro años, mientras que la tecnicatura se cursa en tres, combinando clases presenciales con instancias virtuales.

El rector del IPC, licenciado Andrés Moulins, destacó el valor del reconocimiento, “Premiar a estudiantes destacados con estas becas es una forma de honrar el esfuerzo, la dedicación, los hábitos y la autosuperación. Continuar estudiando luego del secundario en una institución privada es, cada vez más, una opción accesible en el IPC”.

Además, el instituto mantiene convenios con la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Católica Argentina (UCA), lo que amplía las oportunidades académicas a través de ciclos de complementación, diplomaturas, cursos y seminarios.

Ubicado en calle Espejo 162, esquina Hipólito Yrigoyen, a una cuadra y media de la terminal de ómnibus, el Instituto de Profesorado Concordia —fundado por el primer obispo de la diócesis— lleva más de seis décadas formando docentes y comunicadores sociales comprometidos con la verdad, la educación y el desarrollo de la comunidad.

#YoElijoIPC #YoEstudioEnConcordia #TuFuturoCercaDeCasa #IPCConcordia