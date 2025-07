“El INTA que no queremos”: fuerte crítica del director nacional Ariel Pereda al decreto que modifica al organismo

El decreto, que también abarca al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), forma parte de un paquete de medidas del Gobierno Nacional orientadas a la “desconcentración” de organismos públicos con el argumento de “mejorar la articulación” entre áreas del Estado y “dinamizar” la gestión. Sin embargo, para el titular del INTA, lo que se esconde detrás de esa fachada es el desmantelamiento del modelo federal, democrático y participativo que ha caracterizado al organismo durante siete décadas.

“No es una reforma, es una demolición silenciosa”

En su carta, titulada “El INTA que no queremos”, el Dr. Pereda sostiene que el decreto “no elimina formalmente al INTA, pero lo modifica en su esencia”. Entre los puntos más preocupantes, señala la eliminación de la autonomía del organismo, la concentración de decisiones en un presidente designado por el Ejecutivo y la supresión del control federal y territorial.

“El INTA queda bajo el mando directo del gobierno de turno, con una mayoría automática en la toma de decisiones y un presidente con rango de secretario que concentra todo el poder. La nueva versión del INTA se vuelve dependiente, discrecional, verticalista y con alto riesgo de volverse autocrática”, advierte Pereda.

“Una modernización que no escucha”

El funcionario refutó duramente los argumentos oficiales que justifican la medida, tildando de “falsas y ofensivas” las declaraciones sobre el supuesto descontrol institucional, el número de cargos jerárquicos y el uso de recursos. “Hablar de 932 cargos jerárquicos o de 3.000 vehículos es falso. Decir que el INTA perdió el rumbo es ofensivo y desconoce el trabajo austero y comprometido de miles de técnicos e investigadores”, expresa.

Además, denuncia que nunca hubo intención real de diálogo por parte del Gobierno Nacional, a pesar de los múltiples intentos de la Dirección Nacional por consensuar propuestas de modernización. “Fue un monólogo autoritario, no una discusión democrática”, sentencia.

Desmantelamiento territorial: una pérdida federal

Uno de los aspectos más criticados del nuevo decreto es la eliminación de cerca de 300 agencias de extensión rural y de los consejos regionales, figuras clave en la articulación entre ciencia y producción a nivel local. “Lo que va a quedar es un INTA centralizado en Buenos Aires, con foco exclusivo en la pampa húmeda. El resto del país pierde representación, pierde desarrollo, pierde futuro”, advierte Pereda.

Asimismo, cuestiona el rol de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en el proceso, sugiriendo que podría haber intereses ocultos vinculados a la venta de activos del organismo.

“Defender una institución pública, no privilegios”

“La palabra modernización no puede ser sinónimo de arrasar. Y gobernar no puede ser sinónimo de imponer”, enfatiza el Dr. Ariel Pereda al cierre de su mensaje. Para el titular del INTA, lo que está en juego no es solo una estructura burocrática, sino un entramado científico-tecnológico de alcance nacional e internacional.

“Se trata de defender una institución pública, federal, meritocrática, científica y democrática que durante 70 años ha brindado conocimiento, tecnología e innovación para un agro más justo, diverso y sustentable”, concluye.

Desde el INTA remarcaron que la medida “impacta profundamente” y aseguran que continuarán dando la pelea en el plano institucional, político y social para evitar que esta reforma termine por destruir un modelo construido durante décadas al servicio del desarrollo argentino.