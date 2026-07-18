El intendente Arévalo recortó su propio sueldo en Feliciano: “El esfuerzo y la austeridad deben empezar por casa”, sostuvo.

En tiempos donde la sociedad exige de forma urgente gestos de empatía, austeridad y transparencia por parte de sus dirigentes, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, ha decidido consolidar su gestión con el ejemplo. El jefe comunal elevó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto de ordenanza integral para ordenar, transparentar y hacer más eficientes las cuentas públicas de la municipalidad, teniendo como medida central la reducción del tope de su propio sueldo.

Mientras el gasto político se mantiene en el centro del debate público y social tanto a nivel provincial como nacional, Arévalo rompe el molde tradicional con una premisa clara: «El esfuerzo y la austeridad deben empezar por casa». La medida no solo representa un alivio financiero para las arcas municipales, sino que se posiciona como una de las muestras de sentido común institucional más significativas de la región entrerriana.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo no se limita a un anuncio simbólico o temporario, sino que propone una reforma estructural y legal profunda de cara a la comunidad:

Reducción del sueldo del Intendente: Se baja formalmente el tope máximo de la remuneración del Presidente Municipal, reduciéndola de 9 a 8 veces el sueldo básico de la categoría 10 de los trabajadores municipales.

Fin a la «letra chica» y los ingresos cruzados: El proyecto deroga de manera definitiva un entramado de decretos y conceptos que se venían acumulando desde la pandemia de Covid-19. A partir de ahora, se unifica todo el esquema salarial en una sola norma clara y se define legalmente qué ítems corresponden estrictamente a sueldo y cuáles a gastos de representación.

Claridad para Concejales y Secretarios: La normativa ratifica que la dieta de los concejales (fijada por ley en un 20% del básico del intendente) es un reconocimiento de gastos institucionales y no un empleo laboral tradicional. Asimismo, se reajustan de forma proporcional las remuneraciones de los secretarios del gabinete y del viceintendente, garantizando el funcionamiento de un equipo técnico idóneo sin sobrecargar el presupuesto local.

Con este proyecto de ordenanza, San José de Feliciano busca marcar un rumbo ético y administrativo en la provincia de Entre Ríos, demostrando que es posible ordenar las cuentas públicas tocando los ingresos de los cargos electivos antes que los servicios de la comunidad.

“Administrar con responsabilidad, de cara a los ciudadanos y con los pies sobre la tierra es el compromiso que desde el Ejecutivo municipal reafirmamos ante la sociedad”, argumentó el intendente Damián Arévalo tras la presentación del texto en el HCD.

“Queremos que la política vuelva a reconciliarse con su verdadera esencia: el servicio desinteresado y el respeto absoluto a los recursos de los contribuyentes”, concluyó el mandatario local.

Por Pedro Martinez

Redacción de 7Paginas