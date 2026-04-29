El intendente Azcue realizó cambios en el gabinete municipal que apuntan a profundizar el plan de gestión

Desde el Ejecutivo local señalaron a 7Paginas, que estas decisiones apuntan a adecuar la estructura de gobierno a los desafíos de la actual etapa de gestión, consolidar la sustentabilidad de las políticas en marcha y mejorar la eficiencia administrativa.

Entre los principales cambios, el arquitecto Alejandro López dejará la Secretaría de Servicios Públicos para asumir nuevas funciones en el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). De manera interina, el área quedará bajo la conducción del actual subsecretario, Oscar Ramírez.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Sebastián Arístides dejará la Secretaría de Desarrollo Humano para asumir al frente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Federico Schattenhofer, quien continuará vinculado a la gestión como asesor en proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo del Puerto de Barcazas en Benito Legerén, la zona logística y propuestas vinculadas a la eficiencia energética.

En tanto, el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia quedará interinamente a cargo del asesor legal Facundo Spinelli.

A su vez, la Secretaría de Desarrollo Humano será asumida de manera interina por Carlos Gatto, actual subsecretario de Educación y Cultura. También se confirmaron nuevas designaciones: la licenciada Belén Schauvinhold estará al frente de la Subsecretaría de Turismo, mientras que la profesora Florencia Weiss asumirá como directora de Discapacidad.

El secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, explicó que los cambios responden “al dinamismo propio de funciones de alta responsabilidad pública” y remarcó que el objetivo es consolidar equipos de trabajo más sólidos y ejecutivos.

“Se busca mejorar permanentemente para brindar más y mejores soluciones a los vecinos, en un contexto cada vez más desafiante”, concluyó el funcionario.