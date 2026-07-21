El intendente Azcué repudió un audio falso que prometía entrega de módulos alimentarios en Villa Zorraquín

El jefe comunal utilizo sus cuentas personales en redes sociales para calificar el hecho como una maniobra que busca aprovecharse de la necesidad de las familias afectadas por el fenómeno meteorológico y remarcó que «no hay límites que justifiquen jugar con la necesidad de las personas, mucho menos en un momento tan difícil como el que está atravesando Concordia».

Azcué sostuvo que, mientras trabajadores municipales, instituciones y voluntarios recorren los barrios asistiendo a los damnificados, hubo quienes optaron por «sembrar confusión, generar falsas expectativas y aprovecharse del dolor de la gente».

Asimismo, afirmó que este tipo de acciones «buscan dañar la confianza de la comunidad y entorpecer un operativo que tiene como único objetivo llegar con ayuda a quienes realmente la necesitan».

El intendente llevó tranquilidad a los vecinos y recordó que toda la asistencia social se organiza exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Concordia y de los equipos que trabajan en territorio.

En ese sentido, pidió a la comunidad no compartir información cuya procedencia no pueda ser verificada y consultar siempre por los medios oficiales ante cualquier duda.

Finalmente, Azcué llamó a la unidad y a la responsabilidad de todos los concordienses para afrontar la emergencia. «Hoy Concordia necesita unidad, solidaridad y responsabilidad. Somos muchos más los que amamos esta ciudad y estamos decididos a sacarla adelante», expresó.

Cómo solicitar asistencia

La Municipalidad de Concordia recordó que las familias que necesiten asistencia pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp al 345 413-2744, canal oficial habilitado para recibir y coordinar los pedidos de ayuda de los vecinos afectados por el temporal.

Redaccion de 7Paginas