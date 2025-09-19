El intendente Bravo acordó con abigeato el control de los equinos sueltos en la via publica

En la reunión, el Intendente solicitó apoyo en el control de caballos sueltos en la vía pública, una problemática que requiere atención constante.

Además, los efectivos de Abigeato ofrecieron su colaboración en tareas de prevención dentro de la Reserva Natural Chaviyú, tanto en la preservación de la flora y fauna como en el acompañamiento a visitantes para un uso responsable del espacio.

El Presidente Municipal agradeció el compromiso y la disposición de las autoridades policiales, destacando la importancia de trabajar en conjunto para reforzar la seguridad y conservar los espacios públicos de la ciudad.