7PAGINAS

Viernes 19 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El intendente Bravo acordó con abigeato el control de los equinos sueltos en la via publica

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, durante la jornada de este jueves, mantuvo un encuentro con el Jefe de la División de Abigeato departamental, Comisario Guillermo Herrera, y el Sargento Antonio Servín, con el objetivo de coordinar acciones vinculadas al cuidado de la ciudad y la protección del patrimonio natural.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En la reunión, el Intendente solicitó apoyo en el control de caballos sueltos en la vía pública, una problemática que requiere atención constante.

Además, los efectivos de Abigeato ofrecieron su colaboración en tareas de prevención dentro de la Reserva Natural Chaviyú, tanto en la preservación de la flora y fauna como en el acompañamiento a visitantes para un uso responsable del espacio.

El Presidente Municipal agradeció el compromiso y la disposición de las autoridades policiales, destacando la importancia de trabajar en conjunto para reforzar la seguridad y conservar los espacios públicos de la ciudad.