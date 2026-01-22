El intendente Bravo acordó con la Provincia obras para Federación

En ese marco, el jefe comunal mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, en la que se abordó una agenda de obras previamente elaborada junto al gobernador Rogelio Frigerio, orientada a mejorar y fortalecer el desarrollo urbano y los servicios en Federación.

Tras el encuentro, Bravo destacó la importancia de las gestiones realizadas y el diálogo con el gobierno provincial. “Estamos en la ciudad de Paraná, hemos concluido una reunión con el ministro de Gobierno Manuel Troncoso, charlando y trabajando en una agenda que hemos elaborado con el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio, en distintas gestiones de obras que queremos llevar adelante y que ojalá este año se puedan ir concluyendo y que es para beneficio de la ciudad de Federación”, expresó.

Desde el municipio señalaron que estas gestiones forman parte de una política de articulación permanente con la Provincia, con el objetivo de concretar proyectos que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos y acompañen el crecimiento de la ciudad.

Al respecto se dijo a 7Paginas, que las obras acordadas y en análisis se enmarcan dentro de un plan de trabajo conjunto, que continuará desarrollándose en los próximos meses, con la expectativa de que varias de ellas puedan comenzar a ejecutarse durante el presente año.