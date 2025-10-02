El intendente Bravo agradeció la cooperación de los madereros de Federación para ordenar y limpiar el Quemadero

El intendente Ricardo Bravo resaltó la tarea que se está llevando adelante, “Es muy importante el trabajo que viene realizando Carlos Bachmann desde la Dirección de Foresto Industria, en articulación con el sector empresarial, con los madereros de nuestra área industrial. A través del diálogo y la convivencia podemos discutir estos temas que son esenciales para la seguridad, el cuidado ambiental y la organización del predio. De esta manera, quienes transportan el desperdicio de los aserraderos pueden hacerlo de la mejor forma, con un sector ordenado y seguro”.

El jefe comunal también destacó la importancia de la cooperación, “Este trabajo se hace articuladamente con los madereros, que aportan lo suyo para que podamos avanzar más rápido. Hoy no estamos en las mejores condiciones económicas, pero el diálogo directo facilita estas tareas que benefician a todos”.

Bravo recordó que ya se habían realizado intervenciones similares a comienzos del año, aunque aclaró que “en esta oportunidad el trabajo es mucho más profundo, para que el ordenamiento se mantenga en el tiempo. Es clave que todos tomen conciencia de que no se puede arrojar residuos en cualquier lugar ni obstruir la circulación del predio”.

Por su parte, el director de Foresto Industria del Municipio, Carlos Bachmann, explicó que se decidió adelantar la tarea pensando en la temporada estival, “Desde el Municipio estábamos preocupados por la llegada del verano, que siempre es un punto crítico. Como acá se quema el residuo de la madera, solemos tener problemas con los incendios. Por eso quisimos comenzar ahora, en octubre, para llegar a diciembre y enero —los meses más riesgosos— con un predio ordenado y en condiciones”.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas