El intendente Bravo analizó con la gerenta del Banco Hipotecario líneas de financiamiento para la compra de maquinaria

Durante el encuentro se avanzó en el análisis de líneas de financiamiento destinadas a la adquisición de maquinaria, así como también en distintas alternativas de crédito que podrían ser utilizadas por la administración local. Además, se abordó la posibilidad de incorporar herramientas digitales que permitan optimizar los procesos administrativos, entre ellas la implementación de botones de pago digitales.

Según se informó a 7Paginas, estas gestiones tienen como principal objetivo mejorar el funcionamiento del municipio y brindar servicios más eficientes a los vecinos, a través de la modernización de los sistemas y el fortalecimiento del equipamiento municipal.

Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de articular con entidades bancarias para acceder a soluciones financieras que acompañen el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, en beneficio de toda la comunidad.