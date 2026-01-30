El Intendente Bravo anunció que el Municipio de Federación pagó una nueva cuota del crédito contraído en dólares en 2017

En esta oportunidad, el desembolso asciende a $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), sumando capital e intereses.

Una vez más, la actual gestión municipal cumple con sus compromisos financieros, garantizando previsibilidad en la administración de los recursos públicos.

Al respecto el Intendente Bravo expresó: “Quiero comunicarles a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que hemos cumplido con un nuevo vencimiento de la deuda en dólares que hemos heredado”.

“En esta oportunidad hemos depositado casi ciento cincuenta millones de pesos. Dejarles la tranquilidad a los vecinos que se viene cumpliendo”.

“Vuelvo a insistir que fue un financiamiento que no tuvo el estudio correspondiente y que, a nosotros, en nuestra gestión, nos trae muchas complicaciones, pero, así y todo, es un compromiso que hizo el Municipio en ese momento y nosotros hoy, tenemos que cumplirlo”.

“Así que dejarle la tranquilidad a todos que se viene realizando de manera religiosa y que esto nos permite a nosotros no tener ningún tipo de dificultad”.