Viernes 30 de enero de 2026
El Intendente Bravo anunció que el Municipio de Federación pagó una nueva cuota del crédito contraído en dólares en 2017

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, informó a la comunidad, a través de todos los canales de comunicación oficiales,  que, en el día de la fecha, el Municipio pagó una nueva cuota correspondiente a la deuda contraída en dólares en el año 2017.
Redacción 7Paginas

En esta oportunidad, el desembolso asciende a $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), sumando capital e intereses.

Una vez más, la actual gestión municipal cumple con sus compromisos financieros, garantizando previsibilidad en la administración de los recursos públicos.

Al respecto el Intendente Bravo expresó: “Quiero comunicarles a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que hemos cumplido con un nuevo vencimiento de la deuda en dólares que hemos heredado”.

“En esta oportunidad hemos depositado casi ciento cincuenta millones de pesos. Dejarles la tranquilidad a los vecinos que se viene cumpliendo”.

“Vuelvo a insistir que fue un financiamiento que no tuvo el estudio correspondiente y que, a nosotros, en nuestra gestión, nos trae muchas complicaciones, pero, así y todo, es un compromiso que hizo el Municipio en ese momento y nosotros hoy, tenemos que cumplirlo”.

“Así que dejarle la tranquilidad a todos que se viene realizando de manera religiosa y que esto nos permite a nosotros no tener ningún tipo de dificultad”.