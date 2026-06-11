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Jueves 11 de junio de 2026
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El Intendente Bravo el Secretario General de la Gobernación Mauricio Colello, desarrollaron una jornada de trabajo en Federación

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, recibió en la mañana de este jueves, al Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y a la Diputada provincial Gabriela Lena, con quienes realizó distintas actividades.
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En primer lugar, los funcionarios mantuvieron una reunión de trabajo, en el despacho del Intendente, donde abordaron una serie de temas de interés para la ciudad.

Posteriormente, recorrieron obras que fueron gestionadas oportunamente por el Municipio y ejecutadas por el Gobierno Provincial, como la construcción de la Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) y la obra de remodelación del Hospital San José.

También participaron de la recorrida el Coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial Gustavo Cusinato, el Presidente de CAFESG Carlos Cecco, el Jefe Zonal de Arquitectura Marcelo Lugrín, y el Director Departamental de Escuelas José Soto, entre otras autoridades.