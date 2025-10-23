El Intendente Bravo en el cierre de los Intercolegiales Culturales 2025

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, junto a la Directora de Cultura Claudia Quirós, quienes felicitaron a todos los participantes, y agradecieron el acompañamiento de las instituciones educativas, docentes y directivos.

En esta oportunidad, el premio otorgado a los ganadores de cada categoría consiste en un viaje al Parque Nacional El Palmar, y otros destinos de la provincia de Entre Ríos. Dicho premio fue aportado por la CTM.

Por otra parte, la Dirección de Cultura entregó reconocimientos a las escuelas participantes, y al Club Almirante Brown, que cedió sus instalaciones para la realización de los Juegos intercolegiales 2025.