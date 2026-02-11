El intendente Bravo en la UADER: “Estamos muy orgullosos de poder acompañar”

Este año, la oferta académica suma una nueva propuesta que generó gran expectativa en la comunidad: además del Profesorado de Educación Primaria, comenzará a dictarse el Profesorado Universitario de Educación Especial, ampliando las alternativas de formación para los jóvenes de Federación y la región.

Durante el acto, el intendente destacó el compromiso del municipio con la educación pública. “Estamos en la sede de UADER en la Facultad de Humanidades, hemos dado inicio al Ciclo Lectivo 2026”, expresó. Y agregó: “El Municipio desde el primer momento viene acompañando y fortaleciendo la educación pública; en esta oportunidad hemos acompañado en la construcción de una nueva aula y también hemos hecho las gestiones para contar con una nueva carrera en la ciudad de Federación y poder brindarle distintas alternativas académicas a nuestros gurises”.

Bravo remarcó que estos avances son el resultado del esfuerzo colectivo: “Esto lo hacemos en base a todo el esfuerzo de todos los vecinos, de ustedes, de nosotros, de la comunidad educativa de esta Facultad”. Asimismo, sostuvo: “Estamos muy orgullosos de poder acompañar, y vamos a seguir haciéndolo durante todo el trayecto que nos toca transitar”.

Cabe recordar que la creación de esta sede fue impulsada por el propio intendente, quien gestionó la cesión del espacio municipal para su funcionamiento. Con trabajos realizados por personal del municipio, el edificio cuenta hoy con una nueva aula madre, mejoras en la fachada y continúa en proceso de refacción y mantenimiento, con el objetivo de brindar mejores condiciones tanto a estudiantes como a docentes.

Desde el municipio señalaron que el fortalecimiento de la universidad pública constituye uno de los pilares de la gestión, apostando a generar más oportunidades educativas y de desarrollo para los vecinos, especialmente para los jóvenes de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas