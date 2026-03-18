El Intendente Bravo encabezó la Apertura de la jornada de capacitación en Ley Micaela

El Presidente Municipal Ricardo Bravo, quien brindó unas palabras a los asistentes a la jornada, estuvo acompañado por la Coordinadora del CIAF Marcela Sartini, y José Mariani, Secretario general del gremio SEDAPPER (organizador de esta actividad junto con la Municipalidad de Federación).

También estuvieron presentes, la Viceintendenta Silvana Monzón, la Directora de Cultura Claudia Quirós, y el concejal Claudio Gómez, entre otras autoridades.

La Ley Micaela, sancionada en el año 2018, establece la formación obligatoria en temáticas de género para todas las personas que se desempeñan en el ámbito público.