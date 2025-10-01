El Intendente Bravo entregó nuevo equipamiento al Hospital San José

Recibieron estos aportes, en representación del Hospital, el abogado Lucas Román y el Jefe de Enfermería, Daniel Acrich. Se trata de un Electricardiógrafo de 3/6 canales Cardiotécnica RG706 Táctil, diagnóstico y desfibrilación para pediatría, además de un Oxímetro de mesa táctil Bistos BT720 con NiBP. Uso adulto, pediátrico y neonatal.

El Intendente Bravo al respecto detalló: “Siempre este tipo de acciones nos alegra muchísimo, principalmente cuando va direccionado a un organismo como es el Hospital nuestro. Son elementos y aparatos que van a ser de suma utilidad, muy importantes y que surge a través del dinero que ya estaba en una cuenta especial, que es a través de una Ordenanza que se había dictado”.

“La idea es gastar ese dinero en base a las necesidades que tiene el Hospital y nosotros hacemos las licitaciones y las compras de lo que ellos nos marcan”.

“Estoy muy contento porque seguramente esto va a venir a mejorar el trabajo del personal, de la parte humana que tiene hoy el Hospital, principalmente los enfermeros y ni hablar del sector profesional, nosotros siempre nos quedamos con ese sabor dulce y contento de que hoy el Hospital va a tener una herramienta más que va a ir principalmente en beneficio de los vecinos”.