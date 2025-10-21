7PAGINAS

Martes 21 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

El Intendente Bravo estuvo a cargo de la apertura de la Feria de las Carreras

Con una nutrida concurrencia, se llevó a cabo este martes la Feria de las Carreras de la ciudad de Federación, donde se realizó la presentación de las propuestas educativas -de nivel terciario, universitario y de oficios- que se pueden estudiar en Federación.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La apertura estuvo a cargo del Presidente Municipal Ricardo Bravo, junto a la Directora de Cultura Claudia Quirós, y la Concejal María Belén Gil.

También participaron del encuentro, la Viceintendenta Silvana Monzón, la Secretaria de Desarrollo Humano Corina Rollano, el Director de Producción y Ambiente Daniel Benítez, el Director de Foresto industria Carlos Bachmann, autoridades educativas, concejales, docentes y estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias locales.

El objetivo de este evento es acercar a los jóvenes información sobre la amplia variedad de propuestas que hoy ofrece nuestra ciudad, acompañándolos en la planificación de sus trayectorias formativas.