El Intendente Bravo estuvo a cargo de la apertura de la Feria de las Carreras

La apertura estuvo a cargo del Presidente Municipal Ricardo Bravo, junto a la Directora de Cultura Claudia Quirós, y la Concejal María Belén Gil.

También participaron del encuentro, la Viceintendenta Silvana Monzón, la Secretaria de Desarrollo Humano Corina Rollano, el Director de Producción y Ambiente Daniel Benítez, el Director de Foresto industria Carlos Bachmann, autoridades educativas, concejales, docentes y estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias locales.

El objetivo de este evento es acercar a los jóvenes información sobre la amplia variedad de propuestas que hoy ofrece nuestra ciudad, acompañándolos en la planificación de sus trayectorias formativas.