El intendente Bravo gestionó ante la CTM apoyo para eliminar el quemadero del área industrial de Federación

Durante el encuentro, se abordaron diversos temas de interés para la comunidad federense, entre ellos, la presentación de un proyecto para erradicar el quemadero maderero del área industrial, una problemática que desde hace tiempo afecta tanto al ambiente como a los vecinos de la zona.

El proyecto, impulsado por el municipio, propone reemplazar la quema de residuos de madera por un sistema de trituración y aprovechamiento productivo del material, con el objetivo de brindar una solución definitiva y sustentable al problema.

Al respecto el intendente Bravo explicó, “Hemos tenido una reunión con Alejandro Daneri, presidente de la Delegación Argentina de CTM, y con el vicepresidente Pedro Galimberti. Les presentamos un proyecto muy importante para la zona industrial de Federación, que busca erradicar definitivamente el quemadero a cielo abierto. La idea es poder transformar este material en algo útil, cuidando el ambiente y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.”

Proyecto turístico y patrimonial

Además, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, presentó ante las autoridades de CTM un segundo proyecto que contempla la puesta en valor del Museo de los Asentamientos José María Dalorso, uno de los espacios más significativos en la historia y la identidad de Federación.

Sobre este punto, Bravo destacó, “También hemos hablado de un proyecto que apunta a la refacción y reacondicionamiento del edificio del Museo de los Asentamientos, un espacio emblemático para la preservación de nuestro patrimonio cultural y un importante atractivo turístico para la ciudad.”

