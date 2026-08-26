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Miércoles 26 de agosto de 2026
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El Intendente Bravo mantuvo una reunión de trabajo con Integrantes de la Mutual del personal Policial

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Mutual de Ayuda Integral al Personal de la Policía de Entre Ríos (Maiper Mutual), con el objetivo de abordar distintas iniciativas.
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Redacción 7Paginas

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Entre otros temas, durante el encuentro se dialogó sobre la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para facilitar la adquisición de terrenos destinados a personal policial, a través de la mencionada Mutual. También se abordó la posibilidad de avanzar en un convenio por las entradas a Termas, para los afiliados que esa entidad tiene en toda la provincia.

Participaron el vicepresidente A/C de la Presidencia, contador Adrián Giménez; el secretario, Pablo Rojas; y la subsecretaria de Viviendas, Daiana Marek.

Este tipo de reuniones tienden a fortalecer el diálogo y el trabajo interinstitucional, promoviendo acciones de articulación entre el Municipio y las instituciones de la comunidad.