El Intendente Bravo mantuvo una reunión de trabajo con Integrantes de la Mutual del personal Policial

Entre otros temas, durante el encuentro se dialogó sobre la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación para facilitar la adquisición de terrenos destinados a personal policial, a través de la mencionada Mutual. También se abordó la posibilidad de avanzar en un convenio por las entradas a Termas, para los afiliados que esa entidad tiene en toda la provincia.

Participaron el vicepresidente A/C de la Presidencia, contador Adrián Giménez; el secretario, Pablo Rojas; y la subsecretaria de Viviendas, Daiana Marek.

Este tipo de reuniones tienden a fortalecer el diálogo y el trabajo interinstitucional, promoviendo acciones de articulación entre el Municipio y las instituciones de la comunidad.