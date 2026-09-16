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Miércoles 16 de septiembre de 2026
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El Intendente Bravo realizó un recorrido por distintos trabajos y dependencias Municipales

Este martes, el Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, realizó una recorrida por diferentes dependencias municipales, donde pudo hacer una evaluación con responsables de áreas, y definir detalles relacionados con los trabajos que se están realizando.
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Redacción 7Paginas

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En el Centro de Salud Evita, el Intendente mantuvo un encuentro de trabajo con el Director de Salud Municipal, Carlos González, donde dialogaron sobre el funcionamiento de ese Centro y las necesidades vinculadas a los servicios que allí se brindan.

Por otra parte, Ricardo Bravo visitó el Corralón Municipal, con motivo de coordinar detalles relacionados con los trabajos que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas.

Además, la recorrida de esta mañana incluyó las tareas de limpieza y saneamiento que se vienen realizando en la cuenca San Carlos; y la Planta de tratamiento de líquidos cloacales.

En cada uno de estos espacios, el Presidente Municipal pudo analizar -junto a funcionarios y personal municipal- las acciones necesarias para mejorar la prestación de los servicios a la comunidad.