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Martes 8 de septiembre de 2026
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El Intendente Bravo realizó un recorrido por todas las obras que se desarrollan en la ciudad

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo realizó un recorrido por todas las obras que se llevan a cabo en la ciudad, con fondos y personal municipal, que incluyen pavimentación de calles, como la obra de pavimentación de Avenida Alem y también calle Ramírez, relevamiento para empezar la pavimentación de calle Santa Catarina, en el tramos de Calle Alem al Parque Acuático, obras en la Terminal de Ómnibus, obras de arreglo y pintado en el Parque Termal y el Mirador del Puerto que se encuentra enfrente del Palacio Municipal y todas con importantes avances e ingresando en las etapas finales de obras, además se proyecta la pavimentación de numerosas calles en diferentes sectores de la ciudad..
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Redacción 7Paginas

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Al respecto el Intendente Bravo detalló: “Quiero comentarles a todos los vecinos que hemos realizado un recorrido por las obras que estamos llevando adelante en diferentes sectores de la ciudad”.

“En primer lugar estuvimos en Avenida Alem, donde esta semana, ya tenemos programada concluirla a esta obra, pero también hemos realizado un estudio y un relevamiento del terreno, por la calle que hoy comprende Santa Catarina en la intersección de Alem y el Busto de Alfonsín (Raúl), en donde le daremos continuidad a esta avenida, que era una demanda de los vecinos y que nos traerá una solución importante también en todo este sector de la ciudad”.

“También nos trasladamos a la Terminal de Ómnibus, en donde hay un gran avance de la obra, ya estamos en las últimas tareas para poder concluir esta etapa que hemos planificado de esta obra que está quedando con un valor interesante, por lo que estamos muy contentos de poder llevarlo adelante, un lugar importantísimo para la ciudad y para los visitantes que llevan a visitar Federación”.

“Luego nos dirigimos al mirador, acá enfrente al Municipio, donde estamos embelleciendo para que toda la gente de Federación y los turistas puedan llevarse una imagen de este hermoso lugar”.