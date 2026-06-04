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Jueves 4 de junio de 2026
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El Intendente Bravo recibió al Diputado Bahillo en la Sede del PJ para debatir e informar sobre la Reforma Previsional

El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, fue el anfitrión en la visita del Diputado Provincial por el Justicialismo Juan José Bahillo, en el encuentro que se llevó a cabo en la Sede del Partido Justicialista de la ciudad, en la tarde noche de este miércoles, ante un buen marco de asistentes, en un encuentro propuesto para debatir e informar sobre la Reforma Previsional que impulsa el Gobierno Provincial y que impacta en un sector importante de la sociedad entrerriana.
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Redacción 7Paginas

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El Intendente Bravo al respecto expresó: “Analizamos la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Entre Ríos”.

“Compartimos la preocupación por una iniciativa que impacta directamente en miles de trabajadores y jubilados entrerrianos. Entendemos que cualquier modificación al sistema previsional debe surgir del diálogo, la participación y el consenso con los sectores involucrados, docentes, trabajadores de la salud, administrativos, policías, judiciales y todos los empleados del Estado”.

“En un contexto donde los salarios han perdido poder adquisitivo y muchas familias hacen un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, creemos que no hay lugar para decisiones apresuradas ni para medidas que afecten derechos adquiridos”.

“Defendemos una reforma que garantice sustentabilidad, pero también justicia, previsibilidad y jubilaciones dignas para quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la provincia”.