El Intendente Bravo recibió al Diputado Bahillo en la Sede del PJ para debatir e informar sobre la Reforma Previsional

El Intendente Bravo al respecto expresó: “Analizamos la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Entre Ríos”.

“Compartimos la preocupación por una iniciativa que impacta directamente en miles de trabajadores y jubilados entrerrianos. Entendemos que cualquier modificación al sistema previsional debe surgir del diálogo, la participación y el consenso con los sectores involucrados, docentes, trabajadores de la salud, administrativos, policías, judiciales y todos los empleados del Estado”.

“En un contexto donde los salarios han perdido poder adquisitivo y muchas familias hacen un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, creemos que no hay lugar para decisiones apresuradas ni para medidas que afecten derechos adquiridos”.

“Defendemos una reforma que garantice sustentabilidad, pero también justicia, previsibilidad y jubilaciones dignas para quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la provincia”.