El intendente Bravo se reunió con el dirigente de Santa Ana Federico Zapata para analizar los desafíos del interior entrerriano

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, recibió al dirigente de Santa Ana, Federico Zapata, en el marco de una reunión orientada a evaluar la situación económica y social de las comunidades del departamento, con especial énfasis en el turismo, la producción, el empleo y los desafíos que atraviesan los municipios del interior entrerriano.

Durante la jornada, que forma parte de una serie de rondas de diálogo entre referentes territoriales de la provincia, ambos analizaron la necesidad de generar alternativas que permitan sostener la actividad económica y resguardar las fuentes laborales de la región. Como parte de la agenda, recorrieron las instalaciones del Parque Termal de Federación, reconocido como uno de los principales motores del desarrollo turístico local.

Diálogo y articulación territorial

Tras la reunión, el intendente Ricardo Bravo remarcó la importancia de mantener espacios de concertación política centrados en la realidad de los vecinos:

Defensa del empleo: «Desde Federación siempre vamos a defender el trabajo, la producción y el desarrollo de nuestras comunidades», manifestó el jefe comunal.

Visión de territorio: «Necesitamos dirigentes que puedan sentarse a conversar, escuchar lo que está pasando en el territorio y construir propuestas, más allá de las diferencias políticas. Las economías regionales no son una estadística, detrás de cada comercio, cada emprendimiento turístico y cada trabajador hay una familia y un proyecto de vida», agregó Bravo.

Defensa del interior profundo

Por su parte, el dirigente santanense Federico Zapata subrayó la prioridad de posicionar las problemáticas del interior en la agenda provincial:

Compromiso con las economías locales: «Uno puede tener distintos recorridos políticos, pero hay algo que no puede cambiar, el compromiso con la gente de nuestras ciudades. Cuando vemos lo que está pasando con nuestras economías regionales, el comercio, el empleo y la producción, tenemos la obligación de revisar lo que sea necesario y buscar alternativas», afirmó Zapata.

Rechazo a las decisiones centralizadas: «No podemos naturalizar que el interior siempre tenga que pagar los costos de decisiones tomadas lejos de nuestro territorio», concluyó.

Finalmente, ambos referentes ratificaron su compromiso de impulsar una agenda común que ponga al interior entrerriano en el centro de las decisiones, articulando soluciones concretas ante las dificultades que atraviesan los sectores productivos y comerciales de la región.

Con información prensa Ricardo Bravo

Redaccion de 7Paginas