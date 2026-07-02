El intendente Bravo se reunió con el presidente del Tribunal de Cuentas para fortalecer la administración municipal

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de la administración municipal y recibir asesoramiento técnico sobre distintos aspectos relacionados con la gestión de los recursos públicos.

Del encuentro también participaron funcionarios del organismo de control provincial y el director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Federación, Daniel Benítez.

Durante la reunión se abordaron diferentes temas vinculados al orden de las cuentas municipales, en el marco de una agenda de trabajo orientada a optimizar los procesos administrativos y fortalecer las herramientas de control y transparencia en la gestión pública.

Desde el municipio señalaron que este tipo de encuentros forman parte de la política impulsada por la actual administración para trabajar de manera articulada con los organismos provinciales, incorporando asesoramiento técnico que contribuya a mejorar el funcionamiento de la administración local.

En ese sentido, destacaron que la coordinación institucional con el Tribunal de Cuentas permite avanzar en procedimientos más eficientes, garantizando una correcta administración de los recursos públicos y fortaleciendo la transparencia en la gestión.

Según se dijo a 7Paginas, la reunión se enmarca en una serie de acciones que el gobierno municipal viene desarrollando para consolidar mecanismos de control, planificación y eficiencia administrativa, con el objetivo de brindar una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad y asegurar un manejo responsable de los fondos públicos.