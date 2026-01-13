7PAGINAS

Martes 13 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

El intendente Bravo y el jefe departamental de Policía encabezaron la primera reunión de trabajo del año

El presidente municipal de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo en la mañana de este martes una reunión de trabajo con el jefe departamental de Policía de Federación, comisario inspector Cristian Valdez Puente, con el objetivo de coordinar y organizar la labor conjunta de cara al inicio del año.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El encuentro se llevó a cabo en el edificio municipal y estuvo orientado a fortalecer la articulación entre el Municipio y la fuerza policial, abordando distintos temas vinculados a la seguridad y a la planificación de acciones destinadas a mejorar la prevención y el cuidado de los vecinos.

Durante la reunión se coincidió en la importancia de sostener un trabajo articulado y permanente, que permita dar respuestas eficaces a las demandas de la comunidad y optimizar los recursos disponibles.

Además del intendente Bravo y del jefe departamental, participaron del encuentro el comisario principal Darío Sommer y la sargento primero Amábile Benitti, quienes también aportaron su visión y experiencia en el marco de la planificación de las tareas a desarrollar durante el año.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas