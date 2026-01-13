El intendente Bravo y el jefe departamental de Policía encabezaron la primera reunión de trabajo del año

El encuentro se llevó a cabo en el edificio municipal y estuvo orientado a fortalecer la articulación entre el Municipio y la fuerza policial, abordando distintos temas vinculados a la seguridad y a la planificación de acciones destinadas a mejorar la prevención y el cuidado de los vecinos.

Durante la reunión se coincidió en la importancia de sostener un trabajo articulado y permanente, que permita dar respuestas eficaces a las demandas de la comunidad y optimizar los recursos disponibles.

Además del intendente Bravo y del jefe departamental, participaron del encuentro el comisario principal Darío Sommer y la sargento primero Amábile Benitti, quienes también aportaron su visión y experiencia en el marco de la planificación de las tareas a desarrollar durante el año.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas